اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 07:18 م
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مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة فى المنيا

السبت، 18 فبراير 2023 07:18 م
مصرع شاب صدمته سيارة مجهولة فى المنيا أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقي شاب مصرعه، حيث صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة وذلك بالطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، فيما أصيب أخر نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بعربة كاور بطريق رومان بنفس المركز.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بشخص أثناء عبوره الطريق الزراعي السريع أمام قرية سفاي التابعة للوحدة المحلية لأتليدم في جنوب مدينة أبوقرقاص، وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين أن السيارة فرت هاربة، وأن الحادث أسفر عن مصرع أحمد هارون بكر 25 عاما مقيم بقرية الحواصلية في مركز المنيا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
 

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