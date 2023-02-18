محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ لخط طرد محطة صرف بدسوق.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر مفاجيء بخط طرد الصرف الصحي بمدينة دسوق (قطر 630 مم)، الرابط بين محطة رفع صرف صحي رقم 1، ومحطة الصرف رقم 3 قويطة، مشدداً على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدم تكرار تلك المشكلة، وسرعة عودة ضخ المياه بكامل الطاقة إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس مدينة دسوق، بمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجىء بالخط الناقل للمياه طرد قطر 630 مم بمحطة رفع صرف صحي رقم 1، والذي نتج عنه ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق بالمدينة، موجها بإنجاز كافة أعمال الإصلاح وعمل الاختبارات اللازمة للخط للتأكد من كفاءته وتشغيله علي أكمل وجه.

على الفور، تفقدت المهندسة رشا طيبة، نائب رئيس مدينة دسوق، والمهندس هاني البسيوني، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق، وقيادات مجلس مدينة دسوق ومنطقة المياه والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي رقم 1 قطر 630 مم، والذي تسبب فى تسرب المياه الي عدد من الشوارع دون إعاقة الحركة المرورية.

قال رئيس مدينة دسوق، جري الدفع بسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة دسوق لسحب كميات المياه الناتجة عن الكسر، لافتاً إلي أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.