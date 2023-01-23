إصلاح كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه "طرد 1000 م" فى الإسكندرية 

تابعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، أعمال إصلاح كسر مفاجىء بالخط الناقل للمياه طرد (قطر 1000مم) بمحطة مياه شرقي، والذي نتج عنه ضعف وانقطاع المياه بمناطق بحري حتى سيدي جابر، ومحرم بك ومحطة مصر.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمتابعة أعمال إصلاح كسر مفاجىء بالخط الناقل للمياه.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، برفقه عزة سعد رئيس حي وسط وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وقيادات شركتي المياه والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسر خط مياه رئيسي داخل محطه مياة شرقي بمنطقة وابور المياه، والذي تسبب فى تسرب المياه إلي الميدان دون إعاقة الحركة المرورية، وجاري سحب كميات المياه الناتجة عن الكسر.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم عودة المياه إلى معظم المناطق المتأثرة، فورا عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.

وأضافت أنه تم دفع عدد من تانكات مياه شرب إلى جميع المرافق الهامة والحيوية التي يمكن أن تتأثر بانقطاع المياه إلى حين تمام الإصلاح.