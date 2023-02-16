محافظ جنوب سيناء.. شرم الشيخ تتمتع ببنية سياحية على أعلى مستوى

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، في ختام فعاليات اليوم الأول للزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمدينة شرم الشيخ، لتفقد الأوضاع وبحث آليات العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة.

وأوضحت النائبة نورا علي، أن شرم الشيخ تمثل وجهة سياحية ساحرة وعالمية بما تملكه من مقومات متفردة، وهو الأمر الذي يتطلب معه تعظيم الاستفادة منها، وشددت على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومة لاستعادة ريادة القطاع، موضحة أن شرم تأثرت كثيرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ويجب العمل بكل سرعة لجذب السوق الإنجليزي ببرامج متميزة لتعويض آثار غياب هذين السوقين.

وطالبت بضرورة توجيه حزم إضافية للفنادق وتفعيل مبادرات دعم الفنادق المتعثرة لدعمها للاستمرار في القيام بعملها لعودة معدلات السائحين للتزايد.

من جانبه، أشار اللواء خالد فوده، إلي أن شرم الشيخ تتمتع ببنية سياحية علي مستوى وخاصة بعد استعدادات مؤتمر تغير المناخ، مضيفا ان نجاح تنظيم المؤتمر أبهر العالم.

وأعلن المحافظ عن مشروعات جديدة بالمحافظة، سيتم افتتاحها في بداية مارس من العام الجاري منها مجلس المدينة النموذجي صديق البيئة والذي يشمل أحدث النظم التكنولوجية العالمية وبنية تحتية عالمية، لافتا إلى أن مجلس المدينة سيكون بمثابة ديوان عام المحافظة ويضم حديقة مركزية ومول وبنوك وساحة علم، وبيت ضيافة يشمل 12 غرفة فندقية.

وأشار فوده، إلى أن المدينة تشهد حاليا إنشاء محطة معالجة مياه تنتج 30 ألف متر مكعب يوميا، لمعالجة ندرة المياه، وتم عمل 15 ميدانا جديد بتكلفة 50 مليون جنيه تحملها رجال الأعمال..

وشهد اللقاء حلقة نقاشية تم خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لدفع القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المعدلات..

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة إلى النائبة نورا علي تقديرًا لجهود لجنة السياحة.