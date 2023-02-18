محافظ الدقهلية يشارك في المؤتمر الهندسي الدولي للابتكار والبحوث التطبيقية

الدقهلية: شريف الديب

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع نصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، فى المؤتمر الهندسى الدولى للابتكار والبحوث التطبيقية من داخل معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بطلخا، تحت عنوان " تطبيقات مبتكرة وذكية للذكاء الاصطناعى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

جاء ذلك بحضور عمداء كلية الهندسة جامعة المنصورة، وكلية الهندسة جامعة الدلتا، ونخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مصر والدول العربية والأوروبية، والمهندس رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المهندسين بالدقهلية، والمحاسب محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا .

وأكد المحافظ على أن رئيس الجمهورية يولى البحث العلمى أهمية كبيرة باعتباره الأداة الأساسية لتقدم الدول ونمو اقتصادها، من خلال دعم شباب الباحثين فى كافة المجالات لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

وأشار مختار إلى أن الذكاء الاصطناعى له أهمية مستقبلية كبيرة فى كافة المجالات والعلوم منها الاقتصاد والتعليم والطب والإدارة والصناعه والأمن السيبراني.

وقال المحافظ إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق اتمام المهام التى كانت تتطلب قوة بشرية كبيرة، كما يمكن للذكاء الاصطناعى فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأى إنسان تحقيقه .

كمال قال مختار إن الذكاء الاصطناعى يوفر سرعه وكفاءة أعلى فى أداء العمل ويساعد على اتخاذ قرارات أفضل ويوفر مستوى أعلى من أجل التطوير والنمو.

وأكد " المحافظ " على أن الذكاء الاصطناعى سيقوم بتغيير جذرى فى الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وخاصة الأساليب التى تعتمد على البيانات مثل التعلم الآلى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ربيع إلى أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة الافكار البحثية المتطورة لخدمة قضايا خطة الدولة للتنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وأن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعمل بكل قوة على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المجال، ومن هذا المنطلق أنشأت كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى وتعمل على إخراج جيل من الشباب متفوق فى مجال الذكاء الاصطناعى لرفع راية مصر فى سماء المحافل الدولية .

وفى نهاية المؤتمر قدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا درع الجامعة إلى " محافظ الدقهلية" تقديراً لمشاركته فى هذا المؤتمر ودعم الجامعة الدائم فى كافة الأنشطة والمؤتمرات التى تعقدها، كما تم تكريم عدد من المشاركين فى المؤتمر من مختلف التخصصات .

والجدير بالذكر أن محاور المؤتمر تتناول تطبيقات مبتكرة وذكية للذكاء الإصطناعى فى مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، هندسة التشييد والبناء، قضايا المياه والطاقة، المدن الذكية والعمارة المستدامة، ويستمر المؤتمر على مدار يومين 18 و 19 فبراير الجارى .



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