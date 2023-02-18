محافظ الدقهلية: استمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة

ففي مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية 2022/2023 حيث يجري تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة /أجا بطول 500 متر في اطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تركيب بلدورات واستعدال مناسيب السور والاعمدة بالكورنيش وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات وتركيب اعمدة إنارة ديكورية والانترلوك المضيء بالارضية ويتم التنفيذ بمعرفة جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، كما يجري استكمال تنفيذ أعمال قطاع تدعيم احتياجات الوحدات منها الحمله الميكانيكية برئاسة المركز من خلال إنشاء مغسله ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية حيث تم متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات بهدف الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وفي مركز ومدينة شربين، قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعه تنفيذ اعمال الرصف بنطاق المدينة والتي يتم تنفيذها في اطار مشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام، حيث تتم حاليا اعمال فرد السن "الطبقة التمهيدية" لبدء اعمال وضع الطبقة النهائية للاسفلت لاستكمال الرصف وذلك بشارع السلك بمدينة شربين المدينه حيث تم متابعة معدلات التنفيذ واعطاء دفعة للعمل ليتم الانتهاء وفقا للبرامج الزمنية.

وفي مدينة محلة دمنة قال أحمد حمدي رئيس المدينة، أنه تم متابعة تنفيذ اعمال مشروعات الخطة الاستثمارية حيث تجري حاليا أعمال تغطية ترعة سلامون القماش والتي تمر امام مساكن الزهور بمسافة 90 متر، وأوشكت المرحلة الأخيرة من العمل علي الانتهاء في إطار مشروعات تحسين البيئة بنطاق المدينة حيث تم متابعة معدلات الأداء والوقوف علي اعمال التنفيذ وفقا للخطة الموضوعة والتأكيد علي سرعة الانتهاء من الاعمال وفقا للبرامج الزمنية للمشروع.

وفي هذا الصدد، أكد محافظ الدقهلية، علي ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتاكيد علي أهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، أكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات االتي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.