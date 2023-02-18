رفع 1040 طن قمامة بالدقهلية وأسيوط وإزالة 180 حالة إشغال فى بنى سويف.. صور

المحافظات : هيثم البدرى - هانى فتحى - محمد الحبشى

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 360 طن قمامة و30 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه قد استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والسيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية.

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار كما تم رفع أتربة وكنس بشارع الجيش والمشاية وعبد السلام عارف والجلاء و جيهان كما شملت الاعمال غسيل البلدورات والأرصفة بطول شارع عبد السلام عارف بدايه من كوبري المرور وحتي شارع الجيش وفيما يخص التشجير والتجميل تم زراعه ثلاثه احواض بمحيط تمثال رمسيس بالجزيره الوسطى بشارع الجيش كما تم رفع مخلفات القص من شارع احمد ماهر حتي شارع الجلاء كما تم ترميم الأجزاء المتهالكة من الجزر الوسطي بشارع الجلاء وفي مجال الإنارة العامة تم مراجعه مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة وتأمين الأسلاك الكهربائية بالحدائق العامة وتأمين الأسلاك الكهربائية بحديقة صباح الخير يا مصر بنطاق حى شرق كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية وكذا رفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار.

وشارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5، 10، 20طن قلاب ومكابس، 4 لودرات بوكيت و2لودر كبير و2سيارة كهرباء و6 سيارات نصف طن و2 سيارة مياه لري الجزر الوسطي والحدائق 3سيارات مكنسية.

وأكد "المحافظ " المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف تحت إشراف د حمادة راضي، بتنظيم حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام والتي استهدفت مدخل المدينة وشارع أحمد عرابي وشارع بورسعيد وشارع جمال عبد الناصر وشارع طراد النيل، وعدد من المواقع والأماكن بدائرة الوحدة المحلية، وذلك تحت إشراف الأستاذ شريف ياسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسؤولي إشغالات الوحدة المحلية، وبتأمين من الجهات الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة أكثر من 180 حالة إشغال ومخالفات بتلك المناطق، وإلزام الباعة الجائلين بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، فضلا عن إزالة معروضات تجارية وتعديات على الأرصفة وانتظار في أماكن غير مخصصة للانتظار، بجانب التحفظ على موازين وكراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن

من جهته أكد رئيس المدينة، على الاستمرار في تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون، حيث تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بالأماكن المخصصة لهم.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف برئاسة نشأت معبد تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير الشوارع والمحاور والميادين بالمدينة، بجانب متابعة الموقف الخدمي بالمصالح الحكومية، وتنظيم القوافل العلاجية، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشرف رئيس المدينة على أعمال استكمال الرصف بشارع الجلاء ورفع جميع الإشغالات والعوائق التي تعوق عملية الرصف، ومراعاة حالة الرصف ومطابقتها للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، ضمن استراتيجية لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الشوارع، وذلك بالتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، وشركات المرافق في هذا الجانب.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت لجنة شؤون القري الفرعية بمتابعة الانضباط الإداري وانتظام سير العمل وتوافر الخدمات بالمصالح الحكومية بدائرة مجلس قروي بدهل، إذ تم المرور علي الوحدة الصحية، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم، ومدى توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما تم المرور على الجمعية الزراعية بالقرية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري.

وفى سياق منفصل قامت الوحدة المحلية بتوفير التيسيرات اللازمة لتنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية كوم الرمل التابعة لمجلس قروي دشطوط في يومها الأول، في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات مجانا، إضافة إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة في توفير الرعاية الصحية لأهالي المحافظة داخل التجمعات السكانية والقرى لتخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين وخاصة كبار السن.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة مشيراً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع وإزالة 680 طن مخلفات وقمامة من أماكن التجميع والحاويات بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وذلك بمراكز أبنوب والفتح وأبوتيج وصدفا والقوصية وديروط والبداري خلال حملات نظافة تم تنظيمها على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية لافتاً إلى مشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبإشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبدالروؤف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.