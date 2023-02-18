إزالة فورية لحالة تعد بحى الصداقة وإصلاح خط مياه شرب أبو الريش فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، إزالة فورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 200 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وفى السياق نجحت جهود الوحدة المحلية بالتعاون مع شبكة مياه أبو الريش قبلى بإصلاح خط مياه الشرب بقطر 8 بوصة بطريق الكورنيش الجديد.

وواصلت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، جهودها فى إجراء الصيانة لأعمدة إنارة الشوارع بعدد من القرى بمنطقة وادى كركر بواسطة فنين الكهرباء بالوحدة المحلية ، وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب بقيادة محمد عبد المنعم ، وبمعاونة فنى التنظيم بإيقاف أعمال مخالفة البناء عبارة عن دور رابع علوى أعلى مبنى بطريق السادات ، مع مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.