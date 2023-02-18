محافظة الوادى الجديد: طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ الجمعيات

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن طرح لحوم بلدية وخضروات وسلع تموينية ومعمرة بأسعار الجملة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم حوالى 160 جنيها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعلنت عن توفر مجموعة من السلع المختلفة والمواد الغذائية بالجمعية الفئوية المقامة بديوان عام المديرية، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع في إقامة منافذ بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخفضة للمواطنين وموظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن طرح لحوم طازجة بسعر 140 جنيها للكيلو وأسماك بسعر 17,5 جنيه وخضروات بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة الثابتة والمتنقلة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة منافذ اللحوم والخضروات والسلع الأساسية لمحاربة إرتفاع الأسعار.

وأكد محافظ الوادي الجديد فى بيان له عن استمرار الوحدات المحلية بالمراكز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.