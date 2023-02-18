طقس الوادى الجديد.. رياح متوسطة وسحب كثيفة والحرارة 20 درجة مئوية

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة انخفاض درجات الحرارة والعواصف المرتقبة تزامناً مع شهر امشير، ومتابعة تغيرات المناخ وتأثير انخفاض الحرارة على كافة أنحاء المحافظة واستعداد القطاعات بالمحافظة لها وخاصة الوحدات المحليةوالمستشفيات وتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.

جدير بالذكر أن المحافظة تشهد منذ بداية فصل الشتاء إستقرار في حالة الطقس وعدم سقوط أمطار حتى الآن حيث تتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة ويتم الاستفادة منها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة.