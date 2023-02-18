اليوم السابع
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محافظة القاهرة تفتتح منفذ "أهلا رمضان" جديدًا بالمنيل فى مصر القديمة.. صور

السبت، 18 فبراير 2023 03:06 م
محافظة القاهرة تفتتح منفذ "أهلا رمضان" جديدًا بالمنيل فى مصر القديمة.. صور منفذ جديد لأهلا رمضان بالمنيل
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ "أهلا رمضان" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا بمنطقة المنيل بحى مصر القديمة ليصل عدد المنافذ التى تم فتحها بالعاصمة حتى الآن أكثر من 50 منفذًا ذلك ضمن خطة المحافظة لاقامة أكثر من ١٠٠ منفذ جديد بكافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق . 
 
وتضم المنافذ التى تقيمها محافظة القاهرة كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق . 
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية مشيرًا إلى أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة تصل ل ٣٠% .
 
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة .
 
رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ود. اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.
 
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منافذ السلع

السلع الغذائية

معارض السلع

معارض اهلا رمضان



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