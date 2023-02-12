محافظ القاهرة يوجه بتكثيف النظافة فى محيط المدارس

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن الأجهزة التنفيذية بالعاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الفصل الدراسي الثاني مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية واحياء العاصمة لانتظام العمل والعملية التعليمية بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 5660 مدرسة تستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمدارس ، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول .

وأكد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور .

وفي سياق متصل ، استعرض المحافظ تقريرا يتضمن جهود الاجهزة التنفيذية بأحياء العاصمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني ، حيث قامت الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس الحي بشن حملة كبرى استهدفت رفع الاشغالات وتقليم الاشجار ورفع كفاءة النظافة في محيط مدارس عمروبن العاص الابتدائية ، الشهيد رائد طيار أ.ح محمد جمال عبد العزيز الاعداديه بنين ، فؤاد جلال الابتدائيه ،المشير احمد اسماعيل ،الشهيد ناصف الديب الابتدائيه ،الشهيد احمد حمدي الرسميه لغات ، الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية

وقام حي الشرابية حملة برئاسة اللواء محمد جمال عادل بالتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدارس عبد العزيز جاويش ،عبد المنعم رياض ،المنصورية ،رفاعة الطهطاوى ،بلال الابتدائية، بلال الاعدادية، سعد زغلول ، احمد شوقى ، جمال الدين الافغانى

كما قام حي عابدين برئاسة اللواء وليد عبد الرؤوف حسنين رئيس الحي بمتابعة اعمال رفع كافة الاشغالات ومتابعة تقليم الاشجار بمحيط مدارس محمد فريد الابتدائيه ومدرسه نوبار الإعدادية

وشنت الاجهزة التنفيذية بحي الازبكية برئاسة فاتن ابراهيم رئيس الحي حملة استهدفت رفع وازالة الاشغالات والنظافة بمحيط المدارس ومتابعة استعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وتوفير المرافق الحيوية بها والاجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة التلاميذ ، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وقص وتقليم الأشجار بمحيط المدارس الخارجى والداخلى .

وشهد حي الزيتون برئاسة أشرف محمد حملة شملت رفع الاشغالات وصيانة أعمدة الانارة بمحيط مدارس كلية السلام الرسمية ومدرسة الشهيد وليد محمود الصادق (القبة العسكرية) ومدرسة الشهيد محمد غنيم.