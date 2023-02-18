محافظة الدقهلية تتصدى لمخالفات بناء بـ6 مراكز .. صور

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مضيفا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدى لها، وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر ودكرنس والمطرية وطلخا وشربين لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف.

ففى مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة اعمده دور اول علوى على مساحه 100متر مربع، بقريه كوم الدربى اقيمت بالمخالفة للقانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذيه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدى الجروانى رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة جبالون حديد بالدور الرابع علوى بالبر الشرقى بالمدينة بمساحة 150 متر مربع، كما تم تنفيذ ازالة بناء بدون ترخيص بالدور الاول علوى بالبر الشرقى بمساحة 100 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة دكرنس، قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ ازلة فوريه لتعدى على أرض زراعية بقرية دموه على مساحة 100 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون حيال المخالفة.

وفى مركز ومدينة المطرية، قال المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، انه تم تنفيذ اعمال فك شدة خشبية تمهيدا لصب الدور الأرضى بمنطقة الجسر الواقى على مساحة 60 متر مربع وتم كذلك فك شدة خشبية تمهيدا لصب كتينة فوق منسوب الأعتاب للدور الأول علوى بالجسر الواقى على مساحة 80 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواجبة طبقا للقانون.

وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد الدمرداش رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة أعمال بروز بالشارع العام بمدينة طلخا شارع جاد الحق لمخالفة شروط الترخيص والتعدى على الشارع العام.

كما تم رفع كشك خشبى أسفل كوبرى معلا لحجب الرؤية وتمت إقامته دون الحصول على التراخيص اللازمة قانونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى مركز ومدينة شربين، قالت المحاسب غاده الحمادى رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة سقف دور رابع يقام بالمخالفة بقرية الدبوسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية، والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.



البناء المخالف



البناء المخالف