حملات دورية لإزالة تعديات على الأرض الزراعية والإعلانات بدون تراخيص بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بالشرقية شن حملاتها اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، و الاعلانات الغير مرخصة ، تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات و المخالفات وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار،قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بفك شدة خشبية لسقف دور ثاني علوي على مساحة 100م واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز و مدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر ايوب سليمان بشن حملة إزالة لشده خشبيه لسقف على مساحة 100 متر بالبر الغربي بالوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وتمت الإزاله الفوريه واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل، أفادت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع 99 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال أول أسبوعين من شهر فبراير، بواقع عدد 8إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد 10إعلانات بمركز ومدينة منياالقمح، و9 إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق وعدد 8 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية و عدد 15 إعلان بمركز ومدينة فاقوس و عدد 10 إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد27 بمدينة القرين وعدد 12 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.