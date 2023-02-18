متحدث الزراعة: دخول الذرة وفول الصويا للزراعة التعاقدية يفيد فى توفير الأعلاف

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بملف الزراعة وتضع الزراعة على رأس أولوياتها، موضحا أن ما تفعله الدولة من اهتمامات بهذا الملف انعكس في شكل قطاعات الزراعة، وتوفير احتياجات المواطن المصري.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقطاع الزراعة وتطويره والآليات والأدوات التي نستطيع من خلالها توفير احتياجات المواطن المصري، مؤكدا على أهمية فكرة الزراعة التعاقدية.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن الزراعة التعاقدية مميزة ودخول الذرة وفول الصويا لهذه المنظومة يفيد في انتاج الزيوت وتوفير احتياجات التجار من الأعلاف، قائلا: "الدولة المصرية أقرت قانون للزراعة التعاقدية وعندنا أركان تقوية منظومة الزراعة التعاقدية والمنتج عندنا الفلاح والمزارع المصري، ونضع في هذه المنظومة سعر ضمان للفلاح المصري"، كما أن الزراعة التعاقدية تخدم وتشجع الفلاح المصري وتساعد في الإنتاج المحلي للذرة والفول الصويا.