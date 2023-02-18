ماذا يحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار لمدة شهر؟

كتبت إيناس البنا

ما هي الطريقة الصحيحة لبدء يومك؟ لماذا يعتبر الإفطار جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي اليومي؟ ماذا يمكن أن يحدث لجسمك عند تخطي وجبة الإفطار لمدة شهر؟ فى السطور التالية نحاول فهم سبب أهمية وجبة الإفطار" وكيف تؤثر على جسمك عندما لا تتناول وجبة الإفطار لمدة شهر، وفقا لموقع " healthsite".

من المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يسبب سلسلة من ردود الفعل السيئة في جميع أنحاء الجسم، الأسباب الأكثر شيوعًا لتجاهل الناس لتناول وجبة الإفطار هي أنهم ليسوا جائعين في الصباح أو ليس لديهم وقت لتناول الطعام، تعني وجبة الإفطار الصحية تناول مزيج من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والمغذيات الكثيفة والدهون الجيدة أول شيء في الصباح.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة الإفطار لمدة شهر؟



ينصح الأطباء دائمًا الناس ببدء يومهم بوجبة إفطار مغذية يمكن أن تساعد أجسامهم على الاستمرار طوال اليوم، ولكن ، إذا كنت ممن يحبون تخطي وجبة الإفطار كل يوم، فقم بإلقاء نظرة على الأشياء التي يمكن أن يفعلها بجسمك.

يخفض مستويات السكر في الدم



أولاً، ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ، مما يتسبب في انقطاع قدرتك على التفكير بشكل سليم. يستخدم الدماغ الجلوكوز ليعمل بكفاءة وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الجلوكوز ليستخدمه الدماغ، فإن جسمك لا يعمل بنسبة 100 %.

يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالضيق والارتباك والإرهاق، يبدأ الجسم في زيادة إنتاج الكورتيزول ، مما يجعلنا نشعر بالتوتر والجوع.

يبطئ معدل الأيض



يمكن أن يتسبب أيضًا في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو جعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

يزيد من تناول الطعام



عندما تتخطى وجبة الإفطار أو تقضي وقتًا طويلاً دون تناول الطعام، ينتقل جسمك إلى وضع البقاء على قيد الحياة، يؤدي هذا إلى اشتهاء خلاياك وجسمك للطعام ، لذلك يميل جسمك إلى تناول الكثير من الطعام.

ما يجب القيام به؟



يمكنك محاولة اتباع هذه النصائح من أجل صحة أفضل

تناول الطعام في الوقت المحدد بدلًا من تخطي وجبتك الرئيسية مثل الإفطار.

خطط لوجباتك مسبقًا أو قم بإعدادها في الليلة السابقة.

اختر دقيق الشوفان طوال الليل بدلًا من تحضيره في الصباح.

تجنب السهر طوال الليل

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على عادات الأكل الخاصة بك بشكل صحيح.