قطع المياه عن منية النصر فى الدقهلية اليوم لأعمال صيانة خط مياه لمدة 13 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قطع المياه اليوم السبت لمدة 13 ساعة فى الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً عن مناطق "الوحدة المحلية بالبجلات - الوحدة المحلية بميت تمامة - ميت حديد - عزب منشأة الجمال - منية النصر".
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة خط مياه قطر 600 مم زهر أمام رافع البجلات.
وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
قطع المياه عن منية النصر فى الدقهلية اليوم لأعمال صيانة خط مياه لمدة 13 ساعةالسبت، 18 فبراير 2023 08:00 ص
قطع المياة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية قطع المياه اليوم السبت لمدة 13 ساعة فى الفترة من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً عن مناطق "الوحدة المحلية بالبجلات - الوحدة المحلية بميت تمامة - ميت حديد - عزب منشأة الجمال - منية النصر".
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