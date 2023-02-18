فريق "طب الأسرة" بالدقهلية ينجح فى إنقاذ أسرة كاملة من الاختناق ليلا

الدقهلية - محمد الحبشى

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بنجاح فريق العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزة مركز المنزلة فى إنقاذ أسرة كاملة من 4 أفراد من الإختناق بسبب المدفأة في وقت متاخر من الليل.

وأعرب مكين عن شكره وتقديره لكل العاملين بإدراة المنزلة ومركز طب أسرة العزيزة، لما بذلوه من جهد فى إنقاذ الأسرة وعلى رأسهم الدكتور أسامة خليل والدكتورة زوزو إبراهيم داعياً إلى الاستمرار على نفس المستوى من الأداء لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لكافة المواطنيين.

وكانت صحة الدقهلية، قد أعلنت بدأ العمل على مدار 24 ساعة بـ18 منشأة طبية على مستوى المحافظة بتخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية النساء والتوليد.

وأشار الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ2 ظهراً وحتى الـ6 مساءاً تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات

تأتي تلك الجهود في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا بمنشآت الرعاية الأساسية، وبالتزامن مع تفعيل تطوير العمل بالرعاية الاساسية واختيار 18 منشاة للعمل طواريء 24 ساعة