غلق مخبز بلدى بتلا لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 180 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على غلق مخبز بلدى لمدة شهر بناحية كفر العرب بمركز تلا، كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 و37 لسنة 2020، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن مرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية بنطاق المحافظة، للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات المقررة حفاظا على حقوق المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اليوم تحرير 180 محضر تموينى متنوع ما بين 66 مخالفات مخابز و114 مخالفات أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى أنه تم ضبط 2 مخزن لتجارة السلع الغذائية بمركز أشمون والتحفظ على 700كجم أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلا عن تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمركز شبين الكوم لحيازته 5 طن علف دواجن بدون مستندات دالة على مصدرها .

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين .