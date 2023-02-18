اليوم السابع
Ads
السبت، 18 فبراير 2023 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق مخبز بلدى بتلا لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 180 محضرا تموينيا بالمنوفية

السبت، 18 فبراير 2023 01:34 م
غلق مخبز بلدى بتلا لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير 180 محضرا تموينيا بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدى لمدة شهر بناحية كفر العرب بمركز تلا، كعقوبة إدارية لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30  لسنة 2017 و37 لسنة 2020، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن مرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية بنطاق المحافظة، للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات المقررة حفاظا على حقوق المواطنين .
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اليوم تحرير 180 محضر تموينى متنوع ما بين 66 مخالفات مخابز و114 مخالفات أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لافتا إلى أنه تم ضبط 2 مخزن لتجارة السلع الغذائية بمركز أشمون والتحفظ على 700كجم أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلا عن تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمركز شبين الكوم لحيازته 5 طن علف دواجن بدون مستندات دالة على مصدرها .
 
وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار  تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غلق مخبز بلدى بتلا

إنتاج خبز ناقص الوزن

محضر تموينى بالمنوفية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية يتابع مع رؤساء المدن خطة رصف الطرق الجديدة للعام الحالى

الجمعة، 17 فبراير 2023 11:18 ص

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لأسرة متضررة من انهيار منزلها.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 01:24 م

حياة كريمة.. مشروع تبطين الترع حل مشاكل الفلاحين بقريتى ساقية المنقدى وجزيرة العرب بالمنوفية.. وفر المياه طوال الموسم لرى ما يقرب من 700 فدان.. ومحافظ المنوفية: 84 مشروعا لتأهيل الترع والمجارى المائية بنسبة 76%

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:00 م

محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه دعما لنادى جمهورية شبين عقب تصدره مجموعة بحرى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 06:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة