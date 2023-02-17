منسق حياة كريمة بالمنوفية: 81% نسبة تنفيذ مشروعات بقرى المبادرة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور علاء الدين حسن منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أن العمل داخل مشروعات "حياة كريمة" يتم الآن على قدم وساق فى 22 قطاعا بقرى مركز أشمون والشهداء.

وأضاف منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد إجمالى المشروعات بقرى حياة كريمة بقرى مركز الشهداء وأشمون والبالغ عددهم 81 قرية 54 قرية بمركز أشمون، 27 قرية بمركز الشهداء 1333 مشروعا فى 22قطاعا.

وأشار منسق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إلى أن نسبة تنفيذ المشروعات بلغت من 77%الى 81% حتى الآن بإجمالى المشروعات، مؤكدًا أنه يمضى على قدم وساق داخل جميع المشاريع بقرى مركز الشهداء وأشمون.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن أن عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين "مجمعات خدمية وزراعية " بلغ 40 مشروعا، وإنشاء 14 مشروعا وحدة إسعاف و36 مشروعًا لقطاع البريد وإقامة 18 مكتبة، فضلًا عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت 100%، وفى قطاع الأبنية التعليمية بلغ عدد المشروعات 137 مشروعا، و19 مشروعا للري- كبارى و8 مشروعات سكن كريم بنسبة 99%.

وفى قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 64 مشروعًا بنسبة تنفيذ 96%، و151 مشروعا بقطاع مياه الشرب بنسبة 94%، وإنشاء عدد15 نقطة شرطة بنسبة 91%، فيما تم إنشاء 63 مشروعا بقطاع الصحة بنسبة 87%، و16 مشروعًا للتضامن الاجتماعى بنسبة 85%، و104 مشروعًات بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 85%.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم إنشاء 11 موقفا نموذجيا بنسبة تنفيذ 84%، وكذا 21 سوقا حضارية بنسبة 67%، كما بلغ عدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية 84 مشروعا بنسبة 76%، و81 مشروعا للغاز بنسبة 74%، وإنشاء 10 نقاط إطفاء بنسبة 72%، و81 مشروعا بقطاع الاتصالات بنسبة 70%، فيما تم إنشاء وتطوير 16 محطة سكة حديد بنسبة 68% و84 مشروع أبراج شبكات المحمول بنسبة 62%، وعدد 82 مشروعا بقطاع الكهرباء و95 مشروعا بقطاع رصف الطرق.

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات دورية ميدانية لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان نهو كافة المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة غيرت وبشكل ملموس فى واقع الحياة بقرى الريف المصرى، لافتًا أنه جارى العمل على قدم وساق فى التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.