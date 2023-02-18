غدا.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بميدان محمد نجيب

الإسكندرية جاكلين منير

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فرع جديد من سلسلة معارض"أهلا رمضان"، وذلك بميدان محمد نجيب بحى المنتزة أول ، بحضور محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، عن افتتاح عدد من أفرع معرض "أهلا رمضان " بأسعار تنافسية، وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن طرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعارض.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن فروع معارض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية :

1- المول التجارى بمحطة مصر ، بحى وسط

2-مجمع وهدان بالمنشية ، حى وسط

3- مجمع الأزاريطة بحى وسط

4- مجمع استهلاكى سيدى مسعود بحى العامرية أول

5- مجمع استهلاكة البيطاش بحى العجمى

6- مجمع استهلاكى أبو العباس بحى الجمرك

7- مجمع استهلاكى على القطا بجليم ،حى شرق

8- مجمع استهلاكى طريق الحرية بجناكليس ، حى شرق

9- مجمع استهلاكى كمال الجويلى بطريق الحرية رشدى ،حى شرق

10- مجمع استهلاكى السيوف بحى المنتزة أول

11- مجمع استهلاكى ابوطالب بأبو قير حى المنتزة أول

12- مجمع محطة الرمل الاستهلاكى التابع لحى وسط

ويأتى المعرض في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك.

من جانبه قال محمد سعدالله ، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن فعاليات معرض أهلا رمضان تقام هذا العام بالمول التجارى بمنطقة محطة مصر وعدة أفرع من المجمعات الاستهلاكية ، لتوفير جميع السلع التموينية والغذائية وسلع شهر رمضان المبارك بكميات كبيرة والتي تغطي استهلاك المواطنين وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية و التى تصل فى بعض السلع من 15 إلى 30%، ويعرض المعرض الذي سيستمر إلى أخر شهر رمضان من السلع الأساسية من الزيت و السمن و السكر و الارز و المكرونة و الدقيق و المنظفات و اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وغيرها من السلع الأساسية التى تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع