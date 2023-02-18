محافظ الإسكندرية يتفقد مدرسة قرية الأحرار الابتدائية بعد دخولها الخدمة.. صور

الأسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية مدرسة باب الأحرار الأبتدائية؛ لمتابعة تجهيزاتها بعد دخولها الخدمة مع بدء العام الدراسي الحالى، والمدرسة عبارة عن 14فصل منهم فصلين لذوى الهمم والمتسربين من التعليم ، وبها حوش كبير، وقد تم بناؤها بمنشآت خفيفة عبارة عن جمالون طبقاً لطبيعة أرض القرية، والمدرسة كانت مطلب من مطالب أهل القرية، لأن أقرب مدرسة كانت لهم تبعد عن المكان 7 كيلو متر تقريباً، ولا توجد وسيلة مواصلات، غير أن الطريق الصحراوي كان يفصل بين القرية والمدارس مما يمثل خطورة على أبناء القرية، وكان ذلك سبباً في عزوف الأهالي عن تعليم أبنائهم خوفا عليهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإبقاء علي قرية باب الأحرار وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط، وتوفير "حياة كريمة" لأهالي القرية.

وخلال تفقد القرية وجه المحافظ الشكر لنادي روتاري بالاسكندرية علي الجهد المبذول في تطوير قرية ومدرسة باب الأحرار وأكد أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بالمشروعات المقدمة لأهالي القرية من قبل النادي، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تطوير وتنمية قرية باب الأحرار تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط، وتمنع أى امتداد عشوائى جديد بها.

وأكد الشريف أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والأرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة فإن المحافظة بالتنسيق مع روتاري، وجمعية الأورمان، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قدموا العديد من الخدمات لأهالي باب الأحرار، وسوف تستمر المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجة أهل القرية .

ووجه المهندس عماد عبد الوهاب محافظ الروتاري الشكر للسيد المحافظ علي دعمة لمختلف المشروعات التي تقام علي أرض الاسكندرية مؤكدا أن النادي مستعد لإقامة المزيد من المشروعات التي تخدم المواطن السكندري.

يُذكر أنه تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير قرية باب الأحرار في يناير 2021 ،وتم افتتاح المشروع في يونيو ٢٠٢١،وبلغت تكلفة المرحلة الأولي من التطوير 15 مليون جنية،وجاءت أعمال التطوير بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشملت أعمال التطوير تطوير بيوت القرية وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٥ منزلا وتسقيف جميع بيوت القرية،وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل،وتطوير الوحدة الصحية،وإنشاء مركز حرفي لتصنيع الكليم والسجاد اليدوي لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية،وتوزيع 30 مركب للصيد استفاد منها 60 أسرة،وتطوير شبكات المياه بإنشاء 250 توصيلة مياه لقرية الأحرار والقرى المجاورة،وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة،ورصف الطريق المؤدي للقرية وإضاءة الطريق بمجموعة من أعمدة الإنارة،وعمل قوافل طبية،وإنشاء فصول محو الأمية،وتوفير قروض دواره، وغيرها من المساعدات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ،و الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية،و نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وعلا سليمان خليل مدير عام ادارة وسط التعليمية، وعزة سعد رئيس حي وسط