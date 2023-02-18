علاجات منزلية للإمساك.. اعرف فوائد السوائل

كتبت فاطمة ياسر

يجب معالجة الإمساك من خلال إصلاح العديد من مشكلات نمط الحياة. تشارك أخصائية التغذية لوفنيت باترا العلاجات المنزلية لعلاجها، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

أمعاؤنا تتكون من كائنات دقيقة تشكل ميكروبيومها، يوجد حوالي 200 نوع مختلف من البكتيريا والفيروسات والفطريات في الجهاز الهضمي، أظهرت الأبحاث أن وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من البكتيريا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري ومرض التهاب الأمعاء وحتى التهاب المفاصل الصدفي.

-الزبادي ومسحوق بذور الكتان، الزبادي يحتوي على سلالة من البكتيريا الصديقة أو بروبيوتيك ، تسمى ، والتي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي ، بينما بذور الكتان مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، تذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء ، مما يجعل البراز أكثر ليونة وأسهل تمر.

-فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى، يساعد في الحفاظ على صحة القناة الهضمية ، وأخصائي التغذية، أوصت ممزوج بكوب من الماء كأول شيء في الصباح يساعد على تعزيز الهضم وتخفيف الإمساك.