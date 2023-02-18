عامل يعترف بانتحال صفة مدرب لسرقة هاتف طالب فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عامل تم القبض عليه في القاهرة، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طالب، عن أسلوبه في ارتكاب الواقعة، وذكر أمام رجال المباحث، أنه أوهم المجني عليه أنه يعمل مدربا بأحد الأندية الرياضية في القاهرة، وقدرته على إلحاقه بالنادي وتدريبه.

أضاف أنه تمكن من مغافلة المجني عليه والاستيلاء على هاتفه والهرب، وأرشد عن الهاتف المسروق وتم ضبطه، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حجزه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام شخص بانتحال صفة مدرب بأحد الأندية بالقاهرة، وقيامه بسرقة الهاتف الخاص بنجلها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، وباستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها طالب بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادى المُشار إليه، قام بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الاسكندرية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.