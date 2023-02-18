طالبات الثانوية الفنية بنات يبدعن فى تزيين جدارية النصب التذكاري بالخارجة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، تنفيذ طالبات الخارجة الثانوية الفنية للبنات لأعمال تزيين جدارية النصب التذكارى بمدخل مدينة الخارجة لتتحول إلى لوحة فنية بشكل راق ومتميز وبأزهى الألوان المتناغمة، وأشاد بمستوى أداء الطالبات وحثهن على مواصلة العمل حتى الانتهاء منه لإضفاء مظهر حضارى متميز بمدخل المدينة، كما أعربت طالبات المدرسة، عن مدى عن سعادتهن بمنحهم الفرصة للمشاركة فى هذا العمل، للتعبير عن قدراتهن الفنية ومدى اعتزازهن بالإنتماء للمحافظة والحرص على ظهورها دائما بالمظهر اللائق .

وفى سياق متصل، وجه وكيل التعليم بالوادى الجديد، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم بمدارس المحافظة، وذلك من منطلق الحرص على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ودعم طلاب المحافظة بجميع الصفوف الدراسية وتحسين مستواهم الدراسى ، فضلا عن القضاء على مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى اختيار أفضل معلمين متميزين بعناية فائقة لتدريس المواد الدراسية المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بمجموعات الدعم منها تجهيز القاعات المخصصة لذلك ومراعاة الإجراءات الاحترازية فضلًا عن اختيار المعلمين الأكفاء ذوى الخبرات.

وكان قطاع التعليم بالمحافظة أعلن عن إنطلاق فعاليات تقييم مسابقتى الملتقى الفكرى للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية وذلك على مستوى قطاع تعليم المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية وضمن خطة العمل للمشاركة بتصفيات الجمهورية لمسابقات الإتحادات الطلابية

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تقييم المتسابقين من إدارة الخارجة التعليمية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم، على أن يتم تباعا تقييم جميع الإدارات وإعلان الفائزين فور الإنتهاء من أعمال التقييم.

وفى سياق متصل يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد ، تنفيذ البرنامج التدريبى لتنمية مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائي وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وقال المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الابتدائى بالمديرية فى إطار التوجيهات و الخطة الوزارية لتنمية وصقل مهارات معلمى الصف الخامس الابتدائى ووفقا لمنظومة التعليم الجديدة 2.0 .

وأضاف عبد العزيز أنه القائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي مجموعة متميزة من المختصين وموجهى العموم جرى تدريبهم ببرنامج متكامل بوزارة التربية والتعليم لصقل مهارتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم والمساعدة فى تقديم كافة سبل الدعم لابنائنا الطلاب .



أحد اعمال طالبات الثانوية الفنية



تزيين جدارية النصب التذكاري بالخارجة



عمل الطالبات فى تزيين جدارية النصب التذكاري بالخارجة



طالبات الثانوية الفنية بنات