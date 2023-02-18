طقس الغربية الآن.. سطوع الشمس وتجمع للسحب الخفيفة "صور"

الغربية- مصطفى عادل

تسود حالة من الاستقرار في حالة الطقس صباح اليوم السبت في ارجاء محافظة الغربية بعد ليل بارد طوال الساعات المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

وسطعت الشمس في سماء المحافظة مع صفاء السماء من السحب الكثيفة والمتوسطة وتجمع للسحب الخفيفة في أماكن متفرقة.

وتشهد الطرق السريعة والفرعية سيولة مرورية مع انتشار لرجال شرطة المرور على المحاور الرئيسية لتيسير الحركة المرورية.

وترفع محافظة الغربية حالة الطوارئ لمواجهة أي تقلبات جوية قد تحدث على مدار اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد.