صورة اليوم.. خلية نحل من الأثريين فى مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك

وحصل "اليوم السابع" على صورة للعمل الجاد من رجال الترميم بمعابد الكرنك، حيث يجرى مواصلة مراحل العمل لترميم الـ134 عمود بالكامل لتجميلها أمام السائحين من حول العالم خلال زيارتهم للمعبد، وتعتبر صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أو بهو الأعمدة العظيم تعتبر أكبر بهو فى العالم وفى تاريخ البشرية بأكملها، وذلك نظراً لمساحته الكبيرة فى قلب معابد الكرنك أكبر دور عبادة فى التاريخ، حيث أنه بعد الملك أمنحتب الثالث وإقامته للممرين الرئيسيين وبهما 12 عمود، أكمل الملك سيتي الأول باقى الأعمدة والبالغ عددها 122 عمود فى 14 صف وفي كل جانب 7 صفوف، وذلك بإجمالى 134 عمود فى صالة الأعمدة، وجاءت أعمدة الملك سيتي الأول أقل طولاً من أعمدة الملك أمنحتب الثالث، حيث أن العمود جاء بطول 15 متر فى عهد سيتي الأول، وجميعها تتخذ شكر براعم البردي وفي البهو سقف على مستويين، وتم عمل شبابيك من الحجر تسمح بتسريب الضوء لتنير البهو بالكامل، وعقب ذلك جاء الملك رمسيس الثانى وقام بنقش اسمه على كافة الأعمدة داخل البهو، وذلك بحسب المؤرخين والآثاريين على مر العصور.

ويقول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف على المشروع، أنه انتهى فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار، من أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات من 37 عمود من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، ما يأتي في إطار مشروع ترميم معابد الكرنك، وأعمال التنظيف والترميم جاءت بأيدي مصرية خالصة عن طريق مرممي وآثاري المجلس الأعلى للآثار والذين نجحوا في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية لأول مرة عن طريق إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد.

ويضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى المشروع القومى لترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في يوليو 2021، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منه والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 16 عمود، ثم استأنف العمل في أغسطس الماضي بالمرحلة الثانية لترميم 61 عمود، وبعدها المرحلة الثالثة والتى تم الانتهاء فيها من ترميم 37 عمود، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية، بما يعمل على خلق أنماط سياحية متنوعة، خاصة وأن شرائح السائحين الذين لديهم شغف لإستكشاف الحضارة والآثار المصرية هي أكثر الشرائح التي لها طلب على زيارة المقصد السياحي المصري.