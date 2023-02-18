صحة المنوفية: تدريب الأطباء على طرق التحليل الإحصائى المتقدم فى البحث العلمى

المنوفية - محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، محاضرة تدريبية بعنوان Statistical analysis using SPSS، وذلك بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والمستشفيات التابعة للمديرية .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناءاً على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالإهتمام بالأطقم الطبية و تدريبهم المستمر.

وقام بإلقاء المحاضرة الدكتورة هايدي زكريا رئيس قسم البحث العلمي بإدارة التدريب والمدارس، وجدير بالذكر أن عدد المنتفعين من البرنامج التدريبي 19 طبيب من الفرق البحثية للمستشفيات بغرض صقل الخبرات فيما يخص جمع وتدقيق وتحليل البيانات لاتخاذ القرارات المبنية على الدليل وذلك بديوان عام المديرية .

جاء ذلك في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وتم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ، والدكتورة عائشة الأبيض، مسؤل التدريب بالإدارة .