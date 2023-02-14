وكيل صحة المنوفية تتفقد تطعيمات كورونا بالمدارس ضمن حملة طرق الأبواب

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بالمرور على المدارس في بداية النصف الثاني من العام الدراسي لمتابعة عمل الفرق الطبية وجميع المشاركين بها وللوقوف على الوضع الحالي للتطعيم .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة لفعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا .
ورافق وكيل المديرية في المرور الدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد ، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية، والدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم، ومدير إدارة الوقائي بإدارة شبين الكوم .
جدير بالذكر أن إجمالى عدد المتطعمين بالمحافظة حتى الآن منذ بدء الحمله فى 29 يناير بلغ 632 ألف.
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