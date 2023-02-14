وكيل صحة المنوفية تتفقد تطعيمات كورونا بالمدارس ضمن حملة طرق الأبواب

المنوفية - محمود شاكر

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية ، جولة تفقدية بالمرور على المدارس في بداية النصف الثاني من العام الدراسي لمتابعة عمل الفرق الطبية وجميع المشاركين بها وللوقوف على الوضع الحالي للتطعيم .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة المستمرة لفعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا .

ورافق وكيل المديرية في المرور الدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد ، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية، والدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم، ومدير إدارة الوقائي بإدارة شبين الكوم .

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المتطعمين بالمحافظة حتى الآن منذ بدء الحمله فى 29 يناير بلغ 632 ألف.