اليوم السابع
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شولتس: انقسام الشعب الألمانى بشأن العقوبات ضد روسيا وتوريد أسلحة لكييف

السبت، 18 فبراير 2023 05:00 ص
شولتس: انقسام الشعب الألمانى بشأن العقوبات ضد روسيا وتوريد أسلحة لكييف المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

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أكد المستشار الألماني أولاف شولس، في مؤتمر ميونخ للأمن العالمي، أنه لا توجد في ألمانيا، وحدة في الموقف حول توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا.

وقال شولتس: "هناك البعض، ونحن في دولة ديمقراطية، ليسوا متأكدين من أن فكرة فرض كل هذه العقوبات وتزويد أوكرانيا بكل هذه الأسلحة العديدة، جيدة حقا، لكن حتى معظم هؤلاء يدركون في نهاية المطاف أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات مسؤولة".

وأضاف المستشار الألماني، أن مؤيدي الإمدادات يضطرون أحيانا إلى الاعتراف بأن مثل هذه القرارات تتخذ بشكل جماعي على مستوى الشركاء.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الهدف الرئيسي للغرب هو العمل على تدهور حياة الملايين، وروسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.


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