اليوم السابع
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زعيم كوريا الشمالية وابنته يحضران مباراة كرة قدم فى أحدث ظهور.. صور

السبت، 18 فبراير 2023 02:14 م
زعيم كوريا الشمالية وابنته يحضران مباراة كرة قدم فى أحدث ظهور.. صور زعيم كوريا الشمالية وابنته
كتبت : شيماء عبد المنعم

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اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ابنته الصغيرة إلى مباراة كرة قدم احتفالا بذكرى ميلاد والده الراحل، وذلك فى أحدث ظهور لها في سلسلة من الظهور العلني التى أثارت الجدل حول ما إذا كان يتم إعدادها لدور قيادى في المستقبل، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن وجود كيم جونج أون وابنته "المحبوبة"، المعروفة باسم كيم جو-إيه، والتي يعتقد أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، جلب "البهجة والحماس" لمباراة نظمت أمس الجمعة، بحضور موظفى مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، حسبما نشر موقع urdupoint.

كيم برفقة ابنته
كيم برفقة ابنته
 
كيم وابنته في مبارة كرة قدم
كيم وابنته في مبارة كرة قدم
 
كيم يحضر ابنته لمناصب قيادية
كيم يحضر ابنته لمناصب قيادية

الاحتفال بعيد ميلاد الراحل كيم جونج إيل الزعيم السابق 

وأقيمت الفعالية للاحتفال بعيد ميلاد الراحل كيم جونج إيل الزعيم السابق للبلاد ووالد الحاكم الحالى، وقال تقرير وكالة الأنباء المركزية "كان الملعب مليئا بالبهجة والحماس لمسؤولي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع الوطني الذين تشرفوا بإقامة فعاليات رياضية وثقافية كبيرة في عطلة الربيع لشهر فبراير بحضور كيم جونج أون الذي يودون رؤيته حتى في أحلامهم".

أضاف التقرير أن جميع المشاركين في الفعالية قدموا "تعهدا راسخا لخدمة الشعب بتفان بشجاعة متجددة ومعنويات عالية".

الاحتفال
الاحتفال

وأظهرت الصور كيم وابنته يبتسمان ويصفقان من مقاعد كبار الشخصيات، حيث جلسا في الوسط بين كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وشوهدت كيم يو جونج، شقيقة كيم وأحد كبار مسؤولي السياسة الخارجية، جالسة خلفهما.


كيم جونج

ابنة كيم جونج

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية وابنته

ابنة زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون



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