بيونج يانج تصدر طوابع بريدية بصورة ابنة زعيم كوريا الشمالية.. صور

كتبت : شيماء عبد المنعم

بعد انتشار صور "كيم جو إيه" ابنة الزعيم كيم جونج أون في وسائل الإعلام الكورية الشمالية، يبدو أن بيونج يانج تعمل على ترسيخ صورة "الابنة الكريمة" في الأذهان بشتى الطرق، حسبما نشر موقع nknews.

وأحدث ما قامت به بيونج يانج هو إصدار طوابع بريدية تظهر الابنة كيم جو-إيه، خصوصا أثناء تفقدها مع والدها موقعا لإطلاق صاروخ "هواسونج-17" العابر للقارات في نوفمبر 2022، كما كشف مكتب البريد الكوري الشمالى، اليوم الثلاثاء، عن 8 طوابع، من المقرر إصدارها يوم 17 فبراير الجاري، تظهر صور كيم جو-إيه.



ابنة رئيس كوريا الشمالية علي طوابع البريد

تفاصيل طوابع ابنة زعيم كوريا الشمالية

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، الكورية الجنوبية، فإن من بين الطوابع الثمانية هناك 5 طوابع تظهر "كيم جونغ-أون" وابنته "كيم جو-أيه" معا، وطابعان يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر "كيم جونج-أون" فقط.

وفي الطوابع، تمشي "كيم جو-أيه" مع والدها كيم جونج-أون على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو-أيه" في طوابع، ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر "كيم جو-أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية "لتقديس شخصية إبنة الزعيم"، على حد وصف وكالة يونهاب.



كيم جو إيه ابنة الزعيم كيم جونج أون

زعيم ‎كوريا الشمالية يمنع تسمية البنات والنساء باسم ابنته

وكان قد أصدر زعيم ‎كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قرارا يمنع النساء من تسمية أنفسهن باسم ابنته، جو آي، حسب صحيفة "بيزنس إنسايدر". وفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، تضمن القرار أيضا أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن بعد صدور القرار إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد. وأكدت وسائل إعلام كورية أن الحكومة تجبر الأشخاص على تغيير أسماءهم كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد. وأفادت وسائل إعلام عالمية، بأن كوريا الشمالية تحظر على شعبها استخدام نفس اسم ابنة كيم جونغ أون، وقالت إن السلطات الكورية الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن "جو آي".



كيم جو إيه

الحكومات المحلية تصدر أوامر للنساء بتغيير شهادات ميلادهن

ونقل الموقع عن مصدرين مجهولين أحدهما يعيش في شمال بيونغان والآخر يعيش في جنوب بيونجان، قولهما إن الحكومات المحلية في مدينتي جونججو، وبيونجسونج، أصدرت أوامر للنساء بتغيير شهادات ميلادهن.