ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله للصحفيين اليوم /السبت/، على هامش ندوة للمقر الإقليمي للمتطوعين "إن القوات الروسية تسيطر حتى الآن على حوالي 62.5% من منطقة زابوريجيا".



على صعيد آخر، قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس إقليم دونيتسك - المعلن جمهورية شعبية من جانب واحد - اليوم إن القوات الروسية عززت مواقعها بالقرب من أرتيوموفسك.



وقال بوشلين - على هامش ندوة للمقر الإقليمي للمتطوعين - "يجري الآن تحرير أرتيوموسك، ولدينا معلومات حول تحسين المواقع على حدودها، أي تم تحرير براسكوفيفكا".



من جانبه قال ليونيد باشنيك القائم بأعمال رئيس إقليم لوجانسك - المعلن جمهورية شعبية من جانب واحد- "إن الوضع بالقرب من كريمينايا وسفاتوفو صعب للغاية على طول خط الاشتباك بسبب القصف الأوكراني".



وقال بوشلين - للصحفيين على هامش ورشة عمل للمقر الإقليمي للمتطوعين - "بالنسبة إلى كريمينايا وسفاتوفو، هذا وضع معقد للغاية. فهما قريبان من خط التماس والصعوبة، تكمن في أن جميع أنواع المقذوفات من القوات المسلحة الأوكرانية، تصل إليهما بسبب قرب المسافة".