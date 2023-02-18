اليوم السابع
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السبت، 18 فبراير 2023 06:01 م
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رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية البندارية فى تلا

السبت، 18 فبراير 2023 04:29 م
رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية البندارية فى تلا رئيس شركة المياه يتفقد مشروع الصرف الصحى
المنوفية - محمود شاكر

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تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu، ومنال أحمد عبده رئيس الوحدة المحلية بقرية البندارية، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.
 
وتفقد "نجيب"، مشروع الصرف الصحى بقريه البندارية، للتعرف على حالة سير العمل داخل المشروع، ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ .
 
وشدد "نجيب"، على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.
 
وأكد نجيب علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها  أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع والمشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .
 
يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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