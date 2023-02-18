رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد محطات رفع مياه الشرب والصرف ويتابع نسب التنفيذ

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها لخدمة التوسعات العمرانية بالمدينة والمدن المجاورة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وتفقد مسئولو جهاز العاشر من رمضان ، مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي 29 لمتابعة الأعمال الجارية بها، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 75000 م3/يوم، وذلك لخدمة الأحياء (33,32,31,30,29,27,26) بغرب المرحلة الخامسة بتكلفة 180 مليون جنيه تقريبا .

كما قام المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، بالمرور على مشروع إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة كـ" مرحلة أولي " بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، بتكلفة تقدر بنحو 360 مليون جنيه.

وتفقد مسئولو جهاز العاشر من رمضان محطة الصرف الصحي الصناعي رقم 4، والتي تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة .

وخلال الجولة التفقدية، شدد المهندس أحمد عمران، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها بالكفاءة والجودة المطلوبة، واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية داخل وخارج المدينة.