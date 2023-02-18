جولات مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية على مساجد العجمى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية بعض مساجد ادارة العجمى والدخيلة، وحضور بين الدارسين بالمراكز الثقافية بمحرم بك والدخيلة، حيث اختبارات تقييم أداء الدارسين بالمراكز الثقافية.

وقال بيان الأوقاف اليوم إن الجولة شملت زيارة تفقدية مفاجأة للمركز الثقافي الإسلامي بمسجد الإمام محمد عبده والمركز الثقافي الإسلامي بالعجمي لتفقد أحوال الدارسين بهما والاطمئنان على استيعاب الدارسين للمناهج التى تدرس لهم والوقوف على مد جاهزيتهم لاختبارات آخر العام والتأكيد عليهم بالمشاركة في المسابقات التى تجريها الوزارة، وتشجيعهم على ذلك وتقديم الدعم اللازم لهم والقائمين على المركز من الأساتذة والإدارين.

كما قام بجولة مفاجئة شملت عددا من مساجد إدارة العجمي لضبط سير العمل وتفقد أحوالها والاطمئنان على إقامة الشعائر على أكمل وجه ومتابعة أعمال النظافة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.