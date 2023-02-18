جنايات بورسعيد تصدر حكمها بالإعدام على قاتلة والدتها بعد ورود رأى المفتى

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، اليوم السبت، بالإعدام على نورهان المتهمة في قضية مقتل والدتها "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد ورود رأى المفتى.

وشهدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، حضور أسرة نورهان خليل قاتلة والدتها في المحافظة، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على المتهمة التي تمت إحالة أوراقها للمفتي خلال الجلسة الماضية.

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها، قضية مقتل "داليا الحوشي" داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والمتهمة فيها ابنتها بقتلها بمساعدة جارها "الطفل حسين".

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

الإعدام

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع الطفل إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة غدا السبت للنطق بالحكم.

الحكم على الطفل

وفي نفس السباق، قضت محكمة جنايات الأحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسة عقابية "دور رعاية" بمحافظة القاهرة .