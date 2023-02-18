جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مجموعة من الهواتف المحمولة

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام من ضبط محاولة موظف إداري باحدي السفارات الأجنبية بالقاهرة لتهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثيوبيا على رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبتين وبصحبتهما موظف إداري يعمل بإحدي السفارات الأجنبية بالقاهرة جاء لاستقبالهما .

وبسؤالهم عما اذا كان لديهم او في حقائبهم ما قد يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أو ما يجب الإفصاح عنه أجابوا بالنفي .

وبتمرير حقائب الراكبتين علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون هاتف محمول داخل الحقائب .

وقام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبتين فعثر علي الهاتف المذكور وكذلك علي علبة تليفون فارغة، ولاحظ هيثم محمد مأمور الجمرك ارتباك الموظف (المستقبل) وانتفاخ جيوب البالطو الذي يرتديه.

وبعرض الأمر علي فتحي فوزي مدير الجمرك كلف محمد يوسف و هيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش المستقبل ذاتيا مما اسفر عن ضبط عدد كبير من التليفونات المحمولة خبأهم المستقبل داخل جيوب البالطو،

وتم تكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبتين ذاتيا فتبين وجود هاتفين مخبأين علي جسد راكبه و خمس كراتين تليفونات فارغة علي جسد الراكبة الثانية، ليبلغ إجمالي المضبوطات ٢٠ هاتف محمول ماركة iPhone 14 pro .

قرر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي وعلي الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية وبعد إخطار الإدارة العامة للأمن وإدارة المراسم بوزارة الخارجية.