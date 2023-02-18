جثمان الكاتب الصحفى مرسى عطا الله يصل مطار القاهرة من جنيف

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذى وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عامًا.

وبحسب مصادر بالحجر الصحي في مطار القاهرة، وصل جثمان مرسي عطالله، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من جنيف، وجاري إنهاء إجراءات وصول الجثمان استعدادا لتسليمه إلى أسرته في الصباح الباكر في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الكاتب الصحفي الراحل الجثمان، صباح اليوم السبت، من باب 35 التابع لقرية البضائع بمطار القاهرة، ويكون في استقباله أيضا أسرة مؤسسة الأهرام استعدادا لتشييع الجثمان وخروج الجنازة من الأهرام.