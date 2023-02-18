جامعة كفر الشيخ تحصد جائزتين فى معرض القاهرة الدولى للابتكار

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشي خ، أن فريق جامعة الطفل بالجامعة، تمكن من تحقيق الفوز بجائزة فى معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث حقق فريق الجامعة المشارك الفوز بالمركزالأول، كما حققت الجامعة المركز الثاني لأفضل مشروعات تخرج بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

جاء ذلك خلال ختام معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023 في نسخته السابعة، الذي نظمتـه وزارة التعليم العالـي وأكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيح، الفائزين، وأشاد بمجهوداتهم وإنجازهم الكبير، متمنيا لهم دوام التوفيق والرقي، كما وجه التحية لأعضاء فريق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الطالبة ملك محمود رمضان حققت المركز الأول فى "مشروع الكرسي المتحرك" لذوي الاحتياجات الخاصة، The Elevator، Wheelchair تحت إشراف الدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مجال الابتكار، واستحداث برامجها الأكاديمية والبحثية تعتمد استخدام التكنولوجيات الحديثة بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين طلابها من ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ والخبرات ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ المقترنة بالابتكار تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.