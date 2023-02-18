تفاصيل دعم عيادة قلب الكبار بالأقصر فى مستشفى العديسات ضمن التأمين الصحى الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم عيادة قلب الكبار فى مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، دعم كبير للأهالي في علاج النوبات القلبية والالتهابات وغيرها من الأزمات القلبية، حيث أنه يقوم على علاج الأهالى فى العيدة ضمن التأمين الصحى الشامل عدد من الأساتذة من حول مصر.

وتقدم عيادة قلب الكبار بمستشفى العديسات، دعم كبير للأهالى فى حال الشعور بألم في القلب أو نغزات بشكل مستمر، فقد تشير إلى نوبات قلبية أو التهابات في بطانة القلب، حيث أنه للتشخيص السليم يحتاج المريض إلى ما يلي:- (فحص رسم القلب لقياس نشاط القلب الكهربائي - أشعة سينية على الصدر لإظهار حجم وحالة القلب - تحليل دم لبيان مستوى البروتينات والإنزيمات الموجودة عادة في القلب - تحليل نسبة الكوليسترول - التصوير الطبي للقلب المتعدد المقاطع).

وقالت هيئة الرعاية الصحية، أنه إذا شعر المواطن بهذه الأعراض، فلا يتردد بالحجز في عيادة قلب الكبار بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر، حيث يقوم بالكشف نخبة من أساتذة كليات الطب استشاري القلب وهم كل من الدكتور محب مراد استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور محمد أحمد شاهين استشاري أول أمراض القلب والقسطرة التداخلية، والدكتور محمد بهاء استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور محمد عثمان استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور محمد أبو الحسن استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور مروان سيد استشاري ومدرس أمراض القلب بكلية الطب جامعة أسيوط.

وأضافت الهيئة، أنه لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، يمكن الإستفادة من خدمات عيادة قلب الكبار بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر، من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف، والكشف مجانا لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولغير المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، ويمكن التوجه مباشرة للكشف بعيادة قلب الكبار بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.