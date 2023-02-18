تعليم الجيزة: تسليم مسوغات تعيين المعلمين الجدد بالإدارات التعليمية ابتداءً من الغد

كتبت - مرام محمد

تتسلم الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، غدا الأحد، مسوغات المعلمين الذين تم قبولهم كمعلم فصل مساعد أو معلم رياض أطفال مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم ، ومن استكمل مسوغات التعيين، وذلك بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها: "بالنسبة للمعلمين الذين تم قبولهم كمعلم فصل مساعد أو معلم رياض أطفال مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم.. من أكمل المسوغات المطلوبة كما ذكرناها فليتقدم بها للإدارة التعليمية التابع لها اعتبارا من يوم غد الأحد".

وأكدت مديرية التربية والتعليم، ضرورة استكمال مسوغات التعيين الخاصة بالمعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بتعيينات الإدارة التعليمية طبقا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي؛ لعدم حدوث تكدس داخل أروقة الإدارات التعليمية أثناء التقديم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتشمل مصوغات التعيين كما هو مدون بالكتاب الدورى ما يلي:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.