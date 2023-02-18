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تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 40 ألفا و642 قتيلا

السبت، 18 فبراير 2023 03:55 م
تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 40 ألفا و642 قتيلا زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفا و642 شخصا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

وقالت الإدارة في بيان، اليوم السبت، إن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68، لافتة إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري.

وأفادت أن 29 ألفا و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.

وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفا و488 فردا.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 253 ألفا و16 شخصا.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 


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