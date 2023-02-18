اليوم السابع
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تحذير مهم.. فى حالة انقطاع التيار الكهربائي توقف عن هذه الخطوات عند عودته

السبت، 18 فبراير 2023 11:07 م
تحذير مهم.. فى حالة انقطاع التيار الكهربائي توقف عن هذه الخطوات عند عودته وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه بعض النصائح التى يجب اتباعها عند عودة التيار بعد التعرض لانقطاع فى التيار الكهربائى بشكل عام، وخلال أشهر الصيف بشكل خاص للحفاظ على سلامة المنزل ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي، والذى يمنع حدوث أى حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالاتى :

 

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائى.

 

2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائى وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

 

3- تأكد أن سخان المياه مملوء قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

 

4- يجب أن يكون ارضى الاجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول أتوماتيك منفصل عن أرضى باقى الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

 

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت جميع شركات التوزيع التابعة لها بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى بجميع انحاء الجمهورية للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار استعدادا لبدء فصل الصيف وارتفاع الاحمال تدريجياً بدأ من مارس المقبل.

 

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لفصل الصيف وبدء ارتفاع الاحمال على الشبكة القومية تدريجياً بدأ من مارس المقبل، موضحا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الدفاية الكهربائية



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