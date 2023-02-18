تأجيل محاكمة موظف متهم بالشروع فى قتل جاره بالفيوم إلى مارس

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشار علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأسامة محمد جاد، وبحضور وكيل نيابة أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة محروس.م.ع.خ، 55 سنة، موظف بشركة الكهرباء، بتهمة الشروع في قتل جاره، بإطلاق النيران عليه، انتقامًا منه بسبب خلافات الجيرة، وذلك لضم ملف علاج المتهم من الإدمان إلى أوراق القضية، على أن تستأنف المحاكمة في دور الانعقاد المُقبل من شهر مارس.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 17478 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 2273 كلي الفيوم، إلى 26 يونيو 2022، حيث تلقى قسم شرطة أول الفيوم، بلاغًا من أهالي منطقة قحافة بوجود مشاجرة بين بعض الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية.

وعلى الفور، توجهت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ وجود تجمع كبير من الأهالي بسببب مشاجرة بين بعض الأشخاص، كما تبين قيام الأهالي بإمساك المتهم الذي كان مصابًا بجرح قطعي في فروة الرأس وبتفتيشه تفتيشًا وقائيًا قبل إيداعه بسيارة الشرطة خشية حمله ثمة أسلحة يتعدى بها على نفسه أو القوات السرية، عثر بين طيات ملابسه على 2 طلقة حية خرطوش عيار 16، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وتبينّ من التحريات الأولية، أنّ المشاجرة نشبت بين المتهم الذي يعمل موظف بشركة الكهرباء، ومقيم قحافة بندر الفيوم، وبين مصطفى ج ر ، 40 سنة، بالمعاش، ومقيم قحافة، والذي تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، إثر إصابته بطلق ناري أدى إلى جرح وتهتك بالفخذ الأيسر.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتهم المضبوط والمجني عليه المصاب، وذلك بسبب خلافات الجيرة السابقة فيما بينهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم المضبوط بإحضار سلاح ناري خرطوش، وأطلق عيار ناري صوب المجني عليه وأحدث ما به من إصابات،واعترف المتهم بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه لوجود حلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه بسبب الجيرة، وأنّ المجني عليه دائم السخرية منه، وإشاعة إنه مختل عقليًا مما جعل الناس تخشى التعامل معه، فقام بالتوجه إليه في "محل" خاص به، وافتعل معه مشادة وأطلق صوبه عيارًا ناريًا أدى إلى إصابته.

وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، أُحيل إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمته، والتي تم نظرها خلال عدة جلسات، إلا أنّه جرى تأجيل المحكمة لورود تقرير المستشفى الخاص بإدمان المتهم وخضوعه للعلاج في أحد المصحات لفترة طويلة.