السجن 7 سنوات لفلاح قتل صديقه في الفيوم

وإتهمت النيابة العامة، المتهم، بقتل صديقه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بالتعدي عليه بالضرب، ثم دفعه بيديه من أعلى حتى أسقطه في بدروم عقار، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، فأودت بحياته على الفور.

رائحة كريهة تكشف الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 9 مايو 2022، حينما استنشق حارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة جبيلي بمدينة الفيوم، رائحة كريهة، فتتبع الرائحة وعثر على جثة خمسيني مقتولًا داخل منور الطابق الثاني، فأبلغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة شخص يدعى «عشري.خ.خ.ع»، 58 سنة،

وتبينّ أنّ صاحب الجثة مبلغ باختفائه قبل يومين، حيث ذهب لزيارة أقاربه "نجل عمومته" بزاوية أبو مسلم بنطاق محافظة الجيزة، ولم يعد إلى المنزل، رغم مغادرته أبناء عمومته قبل 48 ساعة.

وكشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، ويدعى «محمود.ع.ع»، محبوس، 64 سنة، حيث تقابلا معًا، بسبب خلافات بينهما.

وتم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، موضحًا أنّه أثناء سقوط المجني عليه من الأعلى، جذب الجاني من ملابسه فسقط معه، وكسرت قدميه ولكنه فر هاربًا قبل أن يتم اكتشاف قيامه بقتل صديقه.

وعقب الانتهاء من تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، ثم أمر المحامي العام بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لتتولى محاكمته، واصدرت حكمها المسبق.