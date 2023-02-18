بوليتكو: جهود دبلوماسية لعقد اجتماع بين وزيرى خارجية أمريكا والصين فى ميونيخ

رباب فتحى

كشفت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية أن المسئولين الأمريكيين والصينيين أمضوا الأيام القليلة الماضية في مفاوضات اللحظة الأخيرة للتوسط من أجل اجتماع بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين، وانج يي ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين تلك الجهود.

وقال دبلوماسي مقيم في واشنطن العاصمة على دراية بالمناقشات، إن شرط بكين بأن تطلب الولايات المتحدة رسميا الاجتماع، مضيفا: "المناقشة تسير فى اتجاهين لعقد اجتماع"، مضيفًا أن إدارة بايدن "لن تفعل الكثير لعقد الاجتماع.

وقال دبلوماسي آخر في واشنطن العاصمة مطلع على المحادثات إن بلينكن طلب عقد اجتماع لكن "لم يتلق أي رد من الصين" أثناء اتجاهه إلى ميونيخ يوم الخميس.

وذكرت بلومبرج لأول مرة يوم الاثنين أن بلينكن كان يفكر في الاجتماع مع وانج في المؤتمر، الذي افتتح يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد.

لكن هناك دلائل على أن بلينكن يعمل في ظل افتراض أن اجتماع ميونيخ مع وانج يي مرجح للغاية.

وقال دبلوماسي ثالث في واشنطن العاصمة على دراية بالمشاركين في الرحلة: "غادر بعض المسئولين الذين سيحتاجون إلى حضور مثل هذا الاجتماع مع بلينكن إلى ميونيخ تحسباً لاجتماع محتمل". تحدث الدبلوماسيون الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالإدلاء بتصريحات عامة حول المفاوضات.

لم ترد وزارة الخارجية ولا السفارة الصينية في واشنطن العاصمة على طلب للتعليق.

واعتبرت الصحيفة أن الاجتماع سيكون أول محاولة مباشرة من قبل إدارة بايدن لمناقشة مسألة المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة سواحل كارولينا الجنوبية قبل أسبوع.

ويحمل الاجتماع المحتمل مخاطر سياسية على الرئيس جو بايدن ، الذي يحاول موازنة رغبة إدارته في الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة" مع بكين وسط ضجة متزايدة من الحزبين حول ما أعلنه كل من مجلس النواب وقرار مجلس الشيوخ بأن مسألة المنطاد تعد "انتهاك صارخ" "لسيادة الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات المتوترة بالفعل منذ أن كشف البنتاجون عن وجود البالون فوق شمال غرب الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. وأجل بلينكن رحلته المقررة أصلا من 5 إلى 6 فبراير إلى بكين ردا على التوغل. وقال بايدن يوم الخميس إنه لن يقدم "أي اعتذار" عن تدمير البالون وأنه سيتحدث إلى الزعيم الصيني شي جين بينج "للوصول إلى حقيقة" الحادث.

وأصرت الحكومة الصينية على أن المنطاد كان منطادًا مدنيًا لأغراض الأرصاد الجوية وانتقدت تدميره باعتباره "رد فعل مفرط ". وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين إلى تبنى بكين لموقف أكثر هدوءا يوم الخميس بعد الدعوة إلى تحول العلاقات الثنائية إلى "مسار التنمية السليمة والمطردة".