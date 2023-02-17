الصين تحث الولايات المتحدة على عدم استخدام قضية المنطاد في التلاعب السياسي

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طالبت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بألا تبالغ في رد فعلها على "قضية الدخول غير المتعمد للمنطاد الصيني المدني غير المأهول أو استخدام الأمر من أجل التلاعب السياسي لتشويه الصين ومهاجمتها".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم /الجمعة/ ردا على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التي قالت إن الصين من خلال فرض عقوبات على مقاولي الدفاع الأمريكيين فإنها "تنحرف"، وإن ما فعلته الصين في قضية المنطاد "غير مسؤول"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال المتحدث "بالحديث عن (الانحراف)، هل يمكن للولايات المتحدة أن تخبرنا لماذا يمكنها رؤية 'البالون' على ارتفاع 18000 متر فوق سطح الأرض، ولكن يبدو أنها كانت عمياء عن سحابة الفطر السامة من كلوريد الفينيل فوق ولاية أوهايو؟".

وأضاف "لماذا تم الحديث عن التحقيقات والمساءلة فور تفجير نورد ستريم، ومع ذلك ساد الصامت بشكل غير عادي في أعقاب آخر تقرير استقصائي كتبه صحفي أمريكي؟"

وتابع "تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى أن تشرح: ما هي بالضبط الأجسام الثلاثة عالية الارتفاع التي أسقطتها؟ إذا كانت الولايات المتحدة لا تعتبر ظهور هذه الأجسام في المجال الجوي الأمريكي أمرًا غير مسؤول، فلماذا توجه أصابع الاتهام إلى الصين؟".

وأشار إلى أنه "ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تبالغ في رد فعلها وتسيء استخدام القوة، ناهيك عن استخدام الحادث للتلاعب السياسي أو تشويه الصين ومهاجمتها".