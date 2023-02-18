انطلاق مهرجان الإسكندرية للتسوق.. يوفر السلع بتخفيضات 30%.. صور

وذلك في إطار توجه الدولة لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها على أزمة الغذاء وارتفاع السلع الأساسية عالميًا؛ وانطلاقًا من حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

وتفقد محافظ الإسكندرية، "مهرجان التسوق" المقام بنفق محطة الرمل، والذى يتضمن 15 باكية عرض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة ومتنوعة تصل لأكثر من 100سلعة تتنوع ما بين الزيوت، والأرز، والسكر، والمكرونات، والخضراوات والفاكهة، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة، والدواجن، وياميش رمضان، والعطارة، وعسل النحل ومنتجاته، وحلويات العيد، والبقالة، والمخللات والمنظفات.

جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية 160جنيها بدلا من 240، والفراخ البانية الكيلو بسعر 150 بدلا من 189، وزجاجة الزيت 800 ملي بـ35 جنيها بدلا من 50 جنيها، وغيرها الكثير من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان المعظم.

وأثني اللواء محمد الشريف على الجهد المبذول في تنظيم المهرجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضة وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.

كما أشاد الشريف بجهود ومشاركة الغرفة التجارية بالإسكندرية، والجهود المتميزة والحراك المتواصل لوزارة التموين لمراقبة أي تجاوزات في الأسعار، والتعرف عن كثب على مستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المستهلك.

جاء ذلك بحضور؛ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية وعزة سعد رئيس حي وسط، ويبدأ المهرجان من اليوم 18 فبراير ويمتد حتى نهاية شهر رمضان الكريم .