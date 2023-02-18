وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي "كيم سونج-هان" ترأس اجتماعا للجنة الدائمة بمجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي بعد فترة وجيزة من إطلاق الشمال لصاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه البحر الشرقي.



وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي - في بيان - إن أعضاء اللجنة أدانوا بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستفزازا خطيرا يصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.



وحذر مجلس الأمن الوطني الكوري الجنوبي، كوريا الشمالية من أنها ستواجه عقوبات أكثر صرامة من قبل المجتمع الدولي إذا استمرت في استفزازاتها العسكرية، مشيرا إلى أن بيونج يانج تتجاهل حقوق إنسان الشعب الكوري الشمالي وحياتهم وسط نقص الغذاء المزمن.

وقال أعضاء اللجنة الدائمة أيضا إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعززان القدرات الدفاعية ضد كوريا الشمالية من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة المخطط لها بما في ذلك تدريب المحاكاة المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل، والتدريبات المشتركة الربيعية "درع الحرية" الشهر القادم.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم أنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونج يانج في غضون الساعة 5:22 مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، وطار الصاروخ حوالي 900 كيلومتر بزاوية مرتفعة.